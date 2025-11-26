DIALOGUE AVEC CE QUI SE PASSE Montpellier

DIALOGUE AVEC CE QUI SE PASSE

Domaine de Grammont Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20

On est ensemble au moment partagé de la représentation, un peu chacun le sien, et en même temps dans l’époque, avec ce qui se passe, le bruit et ses médias. Le temps — celui qui passe, celui qu’on perd, celui qu’il reste — devient ici une matière à jouer, interroger, expérimenter… Une sorte d’intrigue en soi, d’enquête, où passé, présent, futur se croisent et s’emmêlent le plus simplement du monde, dans une légèreté un peu inquiète et un peu folle.

Un évènement sans importance devient une montagne, selon comme on le conjugue ; une information catastrophique s’efface en un rien de temps, selon qui parle, qui ne le sait pas encore et qui le sait déjà… Avec l’humour sensible et l’écriture ciselée de Nicolas Doutey, les acteur·ice·s nous invitent à passer un peu plus d’une heure à la fois hors du temps et en plein dedans.

mar 17 mars 20h

mer 18 mars 20h

jeu 19 mars 19h

ven 20 mars 20h

Durée 1h .

Domaine de Grammont Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 25 00

English :

We’re together in the shared moment of the performance, each a little bit our own, and at the same time in the present, with what’s going on, the noise and its media. Time that which passes, that which is lost, that which remains becomes material for play, questioning and experimentation?

German :

Wir sind zusammen im gemeinsamen Moment der Aufführung, jeder ein bisschen sein eigener, und gleichzeitig in der Zeit, mit dem, was passiert, dem Lärm und seinen Medien. Die Zeit die Zeit, die vergeht, die Zeit, die man verliert, die Zeit, die bleibt wird hier zum Material, um zu spielen, zu fragen, zu experimentieren?

Italiano :

Siamo insieme nel momento condiviso della performance, ognuno un po’ suo, e allo stesso tempo nel nostro tempo, con quello che sta accadendo, il rumore e i suoi media. Il tempo il tempo che passa, il tempo che si perde, il tempo che resta diventa materia di gioco, di interrogazione, di sperimentazione?

Espanol :

Estamos juntos en el momento compartido de la representación, cada uno un poco a lo nuestro, y al mismo tiempo en nuestro propio tiempo, con lo que está pasando, el ruido y sus medios. El tiempo -el que pasa, el que se pierde, el que permanece- se convierte en objeto de juego, de cuestionamiento, de experimentación..

