Dialogues #5 Portraits filmés | Rencontre avec les artistes Véronique Lamare et Aurélien Mauplot Auditorium de l’ÉSAD Pyrénées Pau Pau

Comment présenter le travail d’un·e artiste ? Quelles possibilités lui sont offertes de raconter ce qu’il·elle fait, dans quelles conditions, avec quelles intentions ?

Ces questions sont au centre du projet éditorial porté par l’association Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine et se retrouvent dans les six films qu’elle a récemment produits sur des artistes plasticien·nes de la région.

Deux d’entre eux, réalisés par Camille Auburtin et Christophe Leroy, seront diffusés lundi 9 mars en présence des artistes Véronique Lamare et Aurélien Mauplot. L’occasion pour elle et lui de partager leurs réflexions sur l’exercice délicat de la présentation de soi, de sa démarche et de son parcours. Et d’échanger sur leurs manières d’être artiste et d’en faire métier.

La rencontre sera animée par Sébastien Gazeau, directeur de Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine. .

