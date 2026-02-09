Stage anglais winter party English Planet Pau

Stage anglais Spring party

English Planet 11 rue de bordeu Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-10

​English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.

Les enfants sont 100% immersés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.

Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais: 4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours.

09h-12h (dépose anticipée disponible à 08h30 et prise en charge tardive à 12h15 sur demande)

Notre objectif est que votre enfant s’épanouisse et acquière la confiance en soi en apprenant et en utilisant la langue anglaise de manière amusante et éducative. .

English Planet 11 rue de bordeu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 31 69

