Stage anglais winter party English Planet Pau lundi 6 avril 2026.
English Planet 11 rue de bordeu Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 165 – 165 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-10
2026-04-06
English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.
Les enfants sont 100% immersés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.
Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais: 4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours.
09h-12h (dépose anticipée disponible à 08h30 et prise en charge tardive à 12h15 sur demande)
Notre objectif est que votre enfant s’épanouisse et acquière la confiance en soi en apprenant et en utilisant la langue anglaise de manière amusante et éducative. .
English Planet 11 rue de bordeu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 31 69
