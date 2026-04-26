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Dialogues de voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Dialogues de voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Dialogues de voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Thabor-Lucien Rose

Adresse : 11, square Lucien Rose 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Dialogues de voisins Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes 20 – 30 mai Ille-et-Vilaine

Exposition

L’artiste Tania Bracq, chanteuse lyrique, a mené des ateliers d’écriture sous forme de rencontre intergénérationnelle avec des résidents de l’Ehpad Saint Hélier et des élèves de CM1 de l’Ecole du Vieux Cours. Cette exposition met en valeur leurs productions écrites et illustrées autour de la thématique du patrimoine rennais et des souvenirs des seniors.
Du 20 au 30 mai.
Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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