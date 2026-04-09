Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes samedi 25 avril 2026.
Dialogues de voisins: déambulation dessinée Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 25 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine
Sur réservation
Atelier de dessin en extérieur avec la plasticienne Pauline Bracq.
Une déambulation dessinée dans le quartier sous la houlette de l’artiste plasticienne Pauline Bracq. Un kit pour artiste en herbe est prévu pour esquisser le quartier et créer des oeuvres qui seront par la suite exposées à la bibliothèque.
Tout public
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41
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