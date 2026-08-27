Dictée du Foyer Rural d’Arvert Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Informations pratiques

Arvert

Dictée du Foyer Rural d’Arvert

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez (re)découvrir les joies de l’orthographe !

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71 foyerrural.arvert@gmail.com

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English :

Come and (re)discover the joys of spelling!

L’événement Dictée du Foyer Rural d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique