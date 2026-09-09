Dictionnaire (presque) complet de la photographie • A – Agrandisseur • Planches Contact Festival • Réseau LUX, Planches Contact Festival, Deauville
samedi 10 octobre 2026 · Planches Contact Festival · Deauville
Informations pratiques
Dictionnaire (presque) complet de la photographie • A – Agrandisseur • Planches Contact Festival • Réseau LUX 10 octobre 2026 – 3 janvier 2027 Planches Contact Festival Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2027-01-03T10:00:00+01:00 – 2027-01-03T18:00:00+01:00
Le festival Planches Contact a choisi la lettre A comme Agrandisseur pour le Dictionnaire (presque) complet de la photographie édité par le Réseau LUX.
A – Agrandisseur •
Outil du laboratoire argentique, l’agrandisseur projette le négatif sur le papier photosensible. Il permet de choisir format, cadrage, contraste. Entre précision technique et geste sensible, il donne naissance à l’image finale.
Planches Contact Festival •
Fondé en 2010, Planches Contact est le festival de photographie de Deauville porté par les Franciscaines. Il invite chaque année des photographes en résidence à porter un regard contemporain sur la Normandie. Expositions en plein air et en lieux culturels, commandes inédites et actions pédagogiques composent une programmation ouverte, favorisant la rencontre entre artistes et publics.
Le dictionnaire sera distribué gratuitement dans tous les festivals membres du Réseau LUX.
Planches Contact Festival Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie
Le festival Planches Contact a choisi la lettre A comme Agrandisseur pour le Dictionnaire (presque) complet de la photographie édité par le Réseau LUX.
© Pascal Amoyel – Studio Dahan – Réseau LUX
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