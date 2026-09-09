Rencontre-dédicace avec Emmanuelle Cosso et Jérome Attal pour leurs livres jeunesse Place du Marché Deauville

Informations pratiques

Deauville

Rencontre-dédicace avec Emmanuelle Cosso et Jérome Attal pour leurs livres jeunesse

Place du Marché Librairie du Marché Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Georges Pompidou n’est pas l’héritier du général de Gaulle. S’il lui a été loyal, il n’a jamais hésité ni à marquer sa différence ni à exercer sa liberté. La relation entre les deux hommes n’a pas toujours été idyllique…

Emmanuelle Cosso présente son roman jeunesse La classe fantastique , une série pétillante, drôle et tendre, parue aux éditions Flammarion jeunesse.

Greg vient d’arriver dans une nouvelle école. Ce matin, en cours de géométrie, son amie Scarlett a une attitude un peu étrange, et Greg est persuadé qu’elle se transforme en loup-garou. Pourtant, personne d’autre ne semble remarquer les poils qui poussent sur son dos… Greg serait-il en train de rêver ?

Jérome Attal est écrivain, auteur, compositeur, et interprète. Il a écrit l’album jeunesse Le chaton qui vivait chez un ogre paru aux éditions Bayard.

A travers le sauvetage d’un chaton, un conte musical engagé pour aborder le consentement et l’entraide avec délicatesse. 11 chansons originales, interprétées par Roxane Arnal, rythment et prolongent le récit. Un véritable conte musical ! .

Place du Marché Librairie du Marché Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 92 95

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English : Rencontre-dédicace avec Emmanuelle Cosso et Jérome Attal pour leurs livres jeunesse

Georges Pompidou was not General de Gaulle’s successor. Whilst he remained loyal to him, he never hesitated to assert his independence or to exercise his freedom. The relationship between the two men was not always a bed of roses…

L’événement Rencontre-dédicace avec Emmanuelle Cosso et Jérome Attal pour leurs livres jeunesse Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville