Dictionnaire (presque) complet de la photographie • F – Frontière • Le Mois de la Photo – Lumière d’Encre • Réseau LUX, Lumière d’Encre, Céret

Informations pratiques

Dictionnaire (presque) complet de la photographie • F – Frontière • Le Mois de la Photo – Lumière d’Encre • Réseau LUX 15 octobre – 28 novembre Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Le festival Le Mois de la Photo – Lumière d’Encre a choisi la lettre F comme Frontière pour le Dictionnaire (presque) complet de la Photographie édité par le Réseau LUX.

F – Frontière •

La frontière sépare autant qu’elle relie. Réelle ou invisible, elle marque un passage, une tension. En photographie, elle devient un lieu de friction ou de fiction : entre territoires, identités, ombre et lumière. Là où quelque chose s’achève et où autre chose commence.

Le Mois de la Photo – Lumière d’Encre •

Fondé en 2015, Le Mois de la Photo – Lumière d’Encre est un festival qui célèbre la photographie sous toutes ses formes à Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Chaque année, il propose des expositions, des rencontres et des animations, mettant en lumière des photographes venus de tous horizons. L’événement explore des thématiques variées, au croisement de la création contemporaine et du patrimoine photographique.

Le dictionnaire sera distribué gratuitement dans tous les festivals membres du Réseau LUX.

Lumière d’Encre Place Pablo Picasso, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430827330 https://www.lumieredencre.fr Venir en bus : Depuis Perpignan, prendre à la gare routière la ligne 530 dont vous pouvez télécharger les horaires en suivant ce lien. Descendre à l’arrêt du Torréador au centre de Céret remonter vers le centre historique à 600 m. Venir en train : Arrêt à la gare de Gare de Perpignan et prendre le bus (voir au-dessus). Pour choisir les meilleures tarifs de billets de train vous pouvez consulter le site Trainline. Parkings : À Céret vous pouvez vous garer, Parking des Tins, place de la République et place de la Liberté. Par avion : – Aéroport de Perpignan : puis bus jusqu’à la gare routière puis bus 530 pour Céret (voir au dessus). – Aéroport de Gérone : puis Frogbus. Par bateau : – Port de croisière et de voyageurs de Port-Vendres, de Séte ou de Barcelone – Port de plaisance d’Argeles sur mer

Le festival Le Mois de la Photo – Lumière d’Encre a choisi la lettre F comme Frontière pour le Dictionnaire (presque) complet de la Photographie édité par le Réseau LUX.

© Lumière d’Encre – Studio Dahan – Réseau LUX