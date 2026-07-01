Didon et Enée, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Didon et Enée 17 – 19 septembre Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00

Opéra

Sommet de l’opéra baroque anglais, Didon et Énée raconte l’histoire d’une passion confrontée au devoir. Reine de Carthage, Didon s’éprend d’Énée, prince troyen en fuite qui trouve refuge dans son palais. La cour approuve cet amour et, à travers lui, cette alliance. Mais sorcières et esprits poussent Énée à abandonner Didon pour reprendre la mer et fonder Rome, laissant la Reine mourir de chagrin. Avec un casting vocal exclusivement féminin, ce spectacle est pensé comme un retour aux origines de l’opéra que Purcell avait créé pour un pensionnat de jeunes filles. En ajoutant aux textes de Virgile des extraits de La Tempête ou de Richard III de William Shakespeare, l’ensemble Les Surprises et Pierre Lebon proposent une mise en scène inspirée de la grande tradition théâtrale londonienne des « masques ». Dans cet esprit, extravagant et virevoltant, les artistes sur scène ont tous les rôles : chanteuses, comédiennes, danseuses. Un spectacle total où la mer, personnage principal, devient un théâtre mouvant dans lequel se débattent les sentiments humains d’une manière à la fois grotesque et magnifique.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/690675-didon-et-enee »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-didon-et-enee-83751 »}]

Purcell | Lebon Opéra