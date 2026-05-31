DIFF SAUVAGE #1, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

DIFF SAUVAGE #1 Jeudi 2 juillet, 19h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Soirée de soutien – Prix libre (Cash ou via HelloAsso)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00

Soirée de soutien aux deux compagnies (Cie Lalaia et Cie Rouge Violet)

Sambistas: tout public ; FEM-FM: interdit -18 ; DJ set: tout public

Spectacles parce que : s’approprier la diffusion artistique, gagner en visibilité, défendre notre vision de l’art, susciter des réflexions, développer des imaginaires, faire se rencontrer des travaux, rencontrer les publics (bord plateau)

Teuf parce que : se réunir et célébrer ensemble ces imaginaire, remettre la joie au centre, prendre la place

→ 20h, Sambistas de Lisa Biscaro Balle – Cie Lalaia

Incarnés par une même soliste, trois personnages se dévoilent, tous habités par la samba : une reine de l’école de samba, un vieillard nostalgique, un éméché au milieu de la foule. En laissant chaque corps danser avec ses spécificités, son histoire, et sa manière de vivre cette culture, “Sambistas” cherche à contrecarrer la standardisation des représentations de la samba.

Distribution:

Chorégraphe & interprète : Lisa Biscaro Balle

Conception sonore : Matmat

Dramaturgie : Margot Simonney

Coach interprétation : Céline Nogueira

Soutiens : Département de la Haute-Garonne, Spedidam. Accueils en résidence : La Soulane, Centre Culturel Lalande, La Fabrique de la Danse, MJC Empalot, Théâtre Marcel Pagnol, CND.

Biographie :

Artiste franco-brésilienne, sambiste autodidacte, Lisa se forme à la danse contemporaine au conservatoire de Montpellier, puis au Centre James Carlès et au CDCN de Toulouse (2016-2018). Elle décroche en 2020 une bourse à l’Akademie Schloss Solitude à Stuttgart, où elle débute ses premières recherches chorégraphiques, tentant de réconcilier en elle les mondes du samba et de la danse contemporaine. Elle est en cours de création d’une conférence dansée et musicale sur le samba, l’explorant en tant qu’expression politique, sociale et existentielle. Lisa partage sa pratique principalement avec des scolaires et des femmes en situation de précarité.

Site internet : https://assolalaia.wixsite.com/lalaia

→ 20h50, FEM-FM de Jehan Hamm – Cie Rouge Violet

Dans FEM-FM Jehan retranscrit les injonctions diffusées par les médias, les publicités, les normes de société et de genre traversés par son corps AFAB* (assigné femme à la naissance*). Dans une esthétique mêlant l’absurde, l’humour et une forme de radicalité sensible, cette pièce est un manifeste pour un corps émancipé.

Distribution:

Chorégraphe & interprète : Jehan Hamm

Collage sonore : Jehan Hamm + sons additionnels

Soutiens : Cordillera – Berlin, Regard du cygne – Paris, Etoile du nord – Paris, Micadanses – Paris, Centre culturel Alban Minville – Toulouse, Ciam La Fabrique – Toulouse, La Déter – Grande combe, WAVES – Morlaix, Mains d’oeuvres – Saint Ouen, Le Klap – Marseille

Biographie: Mon envie est de faire émerger une expression émotionnelle, mais par la mobilité du corps anatomique d’abord, pour ensuite devenir présence qui se transmet.

J’ai un besoin d’aller épuiser un propos, dans le sens : quand sait-on qu’on est vraiment aller au fond, qu’on a osé vraiment ? J’ai une appétence pour les contrastes forts / tirés / abruptes.

Site internet : https://cierougeviolet.wixsite.com/scarabee

→ 22h30, Un DJ set de Petite Mort

Artiste queer engagé·e de la scène parisienne, Petite Mort articule une techno texturée et hypnotique. Ses sonorités venues des satellites ou des profondeurs s’allient à un groove épuré pour vous proposer un voyage introspectif qui appelle à l’abstraction graphique. La musique comme un vertige qui creuse la conscience et fracasse les normes. Instagram: [https://www.instagram.com/petite_mort__](https://www.instagram.com/petite_mort__)_

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-rouge-violet/collectes/diff-sauvage-1 »}] [{« link »: « https://assolalaia.wixsite.com/lalaia »}, {« link »: « https://cierougeviolet.wixsite.com/scarabee »}]

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