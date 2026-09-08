AGENDA · Bordeaux
DIFFRACTIS AU JARDIN #14, 15 impasse d’Agen, Bordeaux
vendredi 11 septembre 2026 · 15 impasse d'Agen · Bordeaux
Informations pratiques
DIFFRACTIS AU JARDIN #14 11 – 13 septembre 15 impasse d’Agen Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Parcours d’art contemporain dans les jardins quartier Nansouty et Sacré Coeur BORDEAUX
15 impasse d’Agen 15 impasse d’Agen, bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 88 81 31 »}]
parcours d’art contemporain dans les jardins
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Je gère mes rendez-vous santé en ligne, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 8 septembre 2026
- Jardiner au naturel (EN LIGNE), En ligne, Bordeaux 8 septembre 2026
- VAE Action d’information collective (AIC), CIBC 33 A BORDEAUX, Bordeaux 9 septembre 2026
- Escale du trois-mâts Oosterschelde, Le long des Quais, Bordeaux 9 septembre 2026
- Polisson, mes premiers pas au musée, Musée d’Aquitaine, Bordeaux 9 septembre 2026