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DIFFRACTIS AU JARDIN #14, 15 impasse d’Agen, Bordeaux

vendredi 11 septembre 2026 · 15 impasse d'Agen · Bordeaux

DIFFRACTIS AU JARDIN #14, 15 impasse d’Agen, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
15 impasse d'Agen
Adresse
15 impasse d'Agen, bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

DIFFRACTIS AU JARDIN #14 11 – 13 septembre 15 impasse d’Agen Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Parcours d’art contemporain dans les jardins quartier Nansouty et Sacré Coeur BORDEAUX

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parcours d’art contemporain dans les jardins

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