DIFFRACTIS AU JARDIN #14, 15 impasse d’Agen, Bordeaux

Informations pratiques

DIFFRACTIS AU JARDIN #14 11 – 13 septembre 15 impasse d’Agen Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Parcours d’art contemporain dans les jardins quartier Nansouty et Sacré Coeur BORDEAUX

15 impasse d’Agen 15 impasse d’Agen, bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 88 81 31 »}]

parcours d’art contemporain dans les jardins