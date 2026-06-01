Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich
Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich mardi 23 juin 2026.
Seich
Diffusion Coupe du monde
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Avis aux amateurs de Football !
Partagez un moment convivial et sportif, lors de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de FIFA !
Au programme
à 19h
Portugal Ouzbékistan
à 22h
Angleterre Ghana
.
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soccer fans take note!
Share a convivial and sporting moment, during the broadcast of FIFA World Cup matches!
On the program:
7pm
Portugal Uzbekistan
10pm
England Ghana
L’événement Diffusion Coupe du monde Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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