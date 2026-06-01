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Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich

Diffusion Coupe du monde Pyrénées Andes Café, épicerie Seich mardi 23 juin 2026.

Lieu : Pyrénées Andes Café, épicerie

Adresse : 5 Route de l'Arize

Ville : 65150 Seich

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Seich

Diffusion Coupe du monde

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Avis aux amateurs de Football !
Partagez un moment convivial et sportif, lors de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de FIFA !
Au programme
à 19h
Portugal Ouzbékistan

à 22h
Angleterre Ghana
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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

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English :

Soccer fans take note!
Share a convivial and sporting moment, during the broadcast of FIFA World Cup matches!
On the program:
7pm
Portugal Uzbekistan

10pm
England Ghana

L’événement Diffusion Coupe du monde Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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