Informations pratiques

Fessenheim

Diffusion de film La bataille de Gaulle L’Âge de fer

6 rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Un film (1re partie) d’Anthony Baudry. Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur.

En juin 1940, un général inconnu, refusant l’armistice signé par la France face à l’Allemagne nazie, s’échappe vers Londres pour sauver un rêve la liberté. Peu à peu, il convint le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. .

6 rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 97 02 13

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English :

L’événement Diffusion de film La bataille de Gaulle L’Âge de fer Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach