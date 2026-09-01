Diffusion de film La bataille de Gaulle L’Âge de fer Fessenheim
vendredi 25 septembre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Diffusion de film La bataille de Gaulle L’Âge de fer
6 rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Un film (1re partie) d’Anthony Baudry. Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur.
En juin 1940, un général inconnu, refusant l’armistice signé par la France face à l’Allemagne nazie, s’échappe vers Londres pour sauver un rêve la liberté. Peu à peu, il convint le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. .
6 rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 97 02 13
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English :
L’événement Diffusion de film La bataille de Gaulle L’Âge de fer Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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