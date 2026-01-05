Diffusion de la collection Mexico Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Diffusion de la collection Mexico Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac lundi 2 février 2026.
Diffusion de la collection Mexico
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 14:30:00
fin : 2026-02-06 17:30:00
Date(s) :
2026-02-02
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, laissez vous embarquer dans un voyage interactif, ludique et évolutif à travers la découverte de la collection Mexico .
.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, let yourself be taken on an interactive, fun and progressive journey through the discovery of the Mexico collection.
L’événement Diffusion de la collection Mexico Jonzac a été mis à jour le 2026-01-05 par Offices de Tourisme de Jonzac