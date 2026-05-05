Printemps des Cimetières Parcours Musical Cimetière n°1 Jonzac
Printemps des Cimetières Parcours Musical Cimetière n°1 Jonzac lundi 11 mai 2026.
Jonzac
Printemps des Cimetières Parcours Musical
Cimetière n°1 Boulevard René Gautret Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 18:30:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Pour cette édition du Printemps des cimetière, c’est un parcours commenté et musical dans l’ancien cimetière, où l’évocation de ce patrimoine singulier et ses symboles sont accompagnés par la douceur des notes de la guitare classique de Béatrice Morisco.
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Cimetière n°1 Boulevard René Gautret Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
This year’s Printemps des cimetière is a commented and musical tour of the old cemetery, where the evocation of this singular heritage and its symbols are accompanied by the gentle notes of Béatrice Morisco’s classical guitar.
L’événement Printemps des Cimetières Parcours Musical Jonzac a été mis à jour le 2026-04-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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