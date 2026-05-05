Visite 360° Gloomy eyes 2 Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Visite 360° Gloomy eyes 2 Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac mardi 12 mai 2026.
Jonzac
Visite 360° Gloomy eyes 2
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-15 18:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Gloomy eyes 2 grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…
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Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
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English : Visite 360° Gloomy eyes 2
At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° Gloomy Eyes 2 experience using virtual reality headsets in a selection of content including documentaries, shows, explorations and more…
L’événement Visite 360° Gloomy eyes 2 Jonzac a été mis à jour le 2026-05-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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