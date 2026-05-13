Diffusion du film « Bande à Part » de Jean-Luc Godard, Musée national Clemenceau de Lattre, Mouilleron-Saint-Germain

Diffusion du film « Bande à Part » de Jean-Luc Godard Samedi 23 mai, 16h00, 16h30 Musée national Clemenceau de Lattre Vendée

Jauge limitée à 70 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00

Diffusion du film Bande à Part qui se déroule en partie au Louvre. Film emblématique de la Nouvelle Vague.

Musée national Clemenceau de Lattre 18 rue du Temple, 85390 Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire 0251875226 https://musee-clemenceau-delattre.fr musée national dédié à la visite des deux maisons natales des illustres: Clemenceau et De Lattre. Jardins labellisés Parc et jardins de France et musée labellisé Maisons des Illustres parkings attenant en libre accès

Diffusion du film Bande à Part qui se déroule en partie au Louvre. Film emblématique de la Nouvelle Vague.

©musée national Clemenceau De Lattre