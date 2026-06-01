DIFFUSION DU FILM LE CHANT DES FORETS Prats-de-Mollo-la-Preste
DIFFUSION DU FILM LE CHANT DES FORETS Prats-de-Mollo-la-Preste vendredi 12 juin 2026.
Prats-de-Mollo-la-Preste
DIFFUSION DU FILM LE CHANT DES FORETS
Cinéma Le Nouveau Palace Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Projection du film Le chant des forêts de Vincent Meunier
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Cinéma Le Nouveau Palace Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55 charlotte.besombes@canigo-grandsite.fr
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English :
Screening of the film Le chant des forêts by Vincent Meunier
L’événement DIFFUSION DU FILM LE CHANT DES FORETS Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR