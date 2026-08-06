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Diffusion du film Tokyo-Aubusson, le voyage en tapisserie d’Hayao Miyazaki Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Diffusion du film Tokyo-Aubusson, le voyage en tapisserie d’Hayao Miyazaki

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:30:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Diffusion du film Tokyo-Aubusson, le voyage en tapisserie d’Hayao Miyazaki
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

Screening of the film %AB Tokyo-Aubusson: Hayao Miyazaki’s Journey Through Tapestry %BB

L’événement Diffusion du film Tokyo-Aubusson, le voyage en tapisserie d’Hayao Miyazaki La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade

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