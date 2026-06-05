Diffusion et projection Les Miracles Limogne-en-Quercy
Diffusion et projection Les Miracles Limogne-en-Quercy jeudi 11 juin 2026.
Limogne-en-Quercy
Diffusion et projection Les Miracles
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Podcast Les Miracles
Diffusion & Projection
Interview des résidents de l’Ehpad de la Balme & des enfants de l’école St Joseph
Court métrage "Les Miracles"
Suivi d'un apéritif avec l'APE
Podcast Les Miracles
Diffusion & Projection
Interview des résidents de l’Ehpad de la Balme & des enfants de l’école St Joseph
Court métrage "Les Miracles"
Suivi d'un apéritif avec l'APE
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 01
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English :
école St Joseph
Short film "Les Miracles"
Followed by an aperitif with the APE
L’événement Diffusion et projection Les Miracles Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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