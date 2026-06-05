Limogne-en-Quercy

Diffusion et projection Les Miracles

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Podcast Les Miracles

Diffusion & Projection

Interview des résidents de l’Ehpad de la Balme & des enfants de l’école St Joseph

Court métrage "Les Miracles"

Suivi d'un apéritif avec l'APE

Podcast Les Miracles

Diffusion & Projection

Interview des résidents de l’Ehpad de la Balme & des enfants de l’école St Joseph

Court métrage "Les Miracles"

Suivi d'un apéritif avec l'APE

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 01

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English :

école St Joseph

Short film "Les Miracles"

Followed by an aperitif with the APE

L’événement Diffusion et projection Les Miracles Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot