Exposition d’Anne-Sophie Delmas Limogne-en-Quercy
Exposition d’Anne-Sophie Delmas Limogne-en-Quercy vendredi 24 juillet 2026.
Limogne-en-Quercy
Exposition d’Anne-Sophie Delmas
55 place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24
Venez découvrir les peintures d'Anne-Sophie Delmas.
Venez découvrir les peintures d'Anne-Sophie Delmas.
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55 place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28
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English :
Come and discover Anne-Sophie Delmas's paintings.
L’événement Exposition d’Anne-Sophie Delmas Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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