Limogne-en-Quercy

Exposition d’Anne-Sophie Delmas

55 place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir les peintures d'Anne-Sophie Delmas.

Venez découvrir les peintures d'Anne-Sophie Delmas.

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55 place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28

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English :

Come and discover Anne-Sophie Delmas's paintings.

L’événement Exposition d’Anne-Sophie Delmas Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot