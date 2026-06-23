Limogne-en-Quercy

Salon des Arts

Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-26

Comme chaque année à cette époque, le salon des Arts vous accueille du dimanche 26 juillet au dimanche 2 aout dans la salle culturelle de Limogne en Quercy climatisée.

Comme chaque année à cette époque, le salon des Arts vous accueille du dimanche 26 juillet au dimanche 2 aout dans la salle culturelle de Limogne en Quercy climatisée.

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Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie apcl@netc.com

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English :

As every year at this time, the Arts Fair welcomes you from Sunday, July 26, to Sunday, August 2, in the air-conditioned cultural hall in Limogne-en-Quercy.

L’événement Salon des Arts Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Lalbenque Limogne