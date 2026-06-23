Salon des Arts Limogne-en-Quercy
Salon des Arts Limogne-en-Quercy dimanche 26 juillet 2026.
Limogne-en-Quercy
Salon des Arts
Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-26
Comme chaque année à cette époque, le salon des Arts vous accueille du dimanche 26 juillet au dimanche 2 aout dans la salle culturelle de Limogne en Quercy climatisée.
Comme chaque année à cette époque, le salon des Arts vous accueille du dimanche 26 juillet au dimanche 2 aout dans la salle culturelle de Limogne en Quercy climatisée.
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Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie apcl@netc.com
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English :
As every year at this time, the Arts Fair welcomes you from Sunday, July 26, to Sunday, August 2, in the air-conditioned cultural hall in Limogne-en-Quercy.
L’événement Salon des Arts Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Lalbenque Limogne
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