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Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy

Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy

Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy samedi 1 août 2026.

Adresse : 15 Chemin des Grèzes

Ville : 46260 Limogne-en-Quercy

Département : Lot

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Gratuit

Limogne-en-Quercy

Exposition Nos chemins se rencontrèrent…

15 Chemin des Grèzes Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-01

Photographiez un animal sauvage qui s’est approché de vous dans votre jardin ou au détour d’un sentier

Photographiez un animal sauvage qui s’est approché de vous dans votre jardin ou au détour d’un sentier. Mammifères curieux, oiseaux gourmands ou insectes affairés, ouvrez vos yeux et vos oreilles et immortalisez cette rencontre unique.

Avec la participation de Bernard Roux et Eliot Bailly-Delclaux

Animations gratuites

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15 Chemin des Grèzes Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 78 88  mediatheque.limogne@ccpll.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photograph a wild animal that has approached you in your garden or along a path

L’événement Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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