Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy
Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy samedi 1 août 2026.
Limogne-en-Quercy
Exposition Nos chemins se rencontrèrent…
15 Chemin des Grèzes Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-01
Photographiez un animal sauvage qui s’est approché de vous dans votre jardin ou au détour d’un sentier
Photographiez un animal sauvage qui s’est approché de vous dans votre jardin ou au détour d’un sentier. Mammifères curieux, oiseaux gourmands ou insectes affairés, ouvrez vos yeux et vos oreilles et immortalisez cette rencontre unique.
Avec la participation de Bernard Roux et Eliot Bailly-Delclaux
Animations gratuites
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15 Chemin des Grèzes Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 78 88 mediatheque.limogne@ccpll.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Photograph a wild animal that has approached you in your garden or along a path
L’événement Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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