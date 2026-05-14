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Exposition de l’artiste Bruno Rigal Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Bruno Rigal Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Bruno Rigal Limogne-en-Quercy samedi 1 août 2026.

Adresse : 55 Place d'Occitanie

Ville : 46260 Limogne-en-Quercy

Département : Lot

Début : samedi 1 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : Gratuit

Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Bruno Rigal

55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir les peintures de Bruno Rigal

Venez découvrir les peintures de Bruno Rigal

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55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28 

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English :

Come and discover Bruno Rigal’s paintings

L’événement Exposition de l’artiste Bruno Rigal Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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