Limogne-en-Quercy

Exposition de l’artiste Bruno Rigal

55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir les peintures de Bruno Rigal

Venez découvrir les peintures de Bruno Rigal

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55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28

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English :

Come and discover Bruno Rigal’s paintings

L’événement Exposition de l’artiste Bruno Rigal Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot