Limogne-en-Quercy

Salon des arts

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-08-02

Salon artistique réunissant des œuvres présentées à la salle culturelle La Halle de Limogne-en-Quercy

Salon artistique réunissant des œuvres présentées à la salle culturelle La Halle de Limogne-en-Quercy. Cette exposition met à l’honneur l’artiste Denise Foston, invitée d’honneur de l’événement, dans un cadre dédié à la découverte de son travail.

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 22 75 34

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English :

Art exhibition featuring works on display at the La Halle cultural center in Limogne-en-Quercy

L’événement Salon des arts Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot