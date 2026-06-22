Salon des arts Limogne-en-Quercy
Salon des arts Limogne-en-Quercy samedi 25 juillet 2026.
Limogne-en-Quercy
Salon des arts
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-01 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-08-02
Salon artistique réunissant des œuvres présentées à la salle culturelle La Halle de Limogne-en-Quercy
Salon artistique réunissant des œuvres présentées à la salle culturelle La Halle de Limogne-en-Quercy. Cette exposition met à l’honneur l’artiste Denise Foston, invitée d’honneur de l’événement, dans un cadre dédié à la découverte de son travail.
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 22 75 34
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English :
Art exhibition featuring works on display at the La Halle cultural center in Limogne-en-Quercy
L’événement Salon des arts Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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