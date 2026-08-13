Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 17:30:00
fin : 2026-10-06 18:00:00
Date(s) :
2026-10-06
L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Une chorégraphie
+7ans, entrée libre, 17h30>18h
Diffusion Micro-Folie du ballet L’Oiseau de feu, chorégraphie de Thierry Malandain, 2021
Heure 17h30>18h
Public +7ans
Descriptif L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Une chorégraphie puissante où la virtuosité technique rencontre l’émotion pure, pour une révélation du conte russe sous un jour inédit. À découvrir absolument.
Modalité Entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu
The Firebird: the embodiment of myth through dance. In 2021, Thierry Malandain and the Malandain Ballet Biarritz are reimagining Stravinsky’s masterpiece. A choreography
Ages 7 and up, free admission, 5:30–6:00 p.m.
L’événement Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande
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