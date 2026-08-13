Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 17:30:00

fin : 2026-10-06 18:00:00

Date(s) :

2026-10-06

L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Une chorégraphie

+7ans, entrée libre, 17h30>18h

Diffusion Micro-Folie du ballet L’Oiseau de feu, chorégraphie de Thierry Malandain, 2021

Heure 17h30>18h

Public +7ans

Descriptif L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Une chorégraphie puissante où la virtuosité technique rencontre l’émotion pure, pour une révélation du conte russe sous un jour inédit. À découvrir absolument.

Modalité Entrée libre .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu

The Firebird: the embodiment of myth through dance. In 2021, Thierry Malandain and the Malandain Ballet Biarritz are reimagining Stravinsky’s masterpiece. A choreography

Ages 7 and up, free admission, 5:30–6:00 p.m.

L’événement Diffusion Micro-Folie Ballet L’Oiseau de feu Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cœur Haute Lande