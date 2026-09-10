UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Labouheyre

Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
Entrée libre, +7ans, gratuit

Diffusion Micro-Folie : Ballet « L’Oiseau de feu » Mardi 6 octobre, 17h30 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre, +7ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Diffusion Micro-Folie du ballet « L’Oiseau de feu, chorégraphie de Thierry Malandain, 2021 »
Heure : 17h30>18h
Public : +7ans
Descriptif : L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Une chorégraphie puissante où la virtuosité technique rencontre l’émotion pure, pour une révélation du conte russe sous un jour inédit. À découvrir absolument.
Modalité : Entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
L’Oiseau de feu, l’incarnation du mythe par la danse. En 2021, Thierry Malandain et le Malandain Ballet Biarritz réinventent le chef-d’œuvre de Stravinsky. Ballet Micro-Folie

LOiseau-de-feu_©OHoueix

À voir aussi à Labouheyre (Landes)