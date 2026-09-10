Diffusion Micro-Folie de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Diffusion Micro-Folie de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 » Mercredi 7 octobre, 15h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre, +6ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:45:00+02:00

Diffusion de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 »

Heure : 15h>15h45

Public : +6ans

Descriptif : Plongez dans un univers onirique où la faune prend la parole ! Découvrez la mise en scène virtuose d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen (2018) par le Théâtre National de Bretagne. Une rencontre insolite entre musique, texte et jeu d’acteur pour tous les curieux de 6 ans et plus.

Modalité : Entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]

Plongez dans un univers onirique où la faune prend la parole ! Une rencontre insolite entre musique, texte et jeu d’acteur pour tous les curieux de 6 ans et plus. Entrée libre Micro-Folie Théâtre

Carnaval des animaux 2 – © Théâtre de Cornouaille, Simon Gosselin