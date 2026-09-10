UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Labouheyre

Diffusion Micro-Folie de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Villenave · Labouheyre

Diffusion Micro-Folie de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 », Médiathèque Jean-Louis Villenave, Labouheyre

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
Entrée libre, +6ans, gratuit

Diffusion Micro-Folie de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 » Mercredi 7 octobre, 15h00 Médiathèque Jean-Louis Villenave Landes

Entrée libre, +6ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:45:00+02:00

Diffusion de théâtre « Le Carnaval des animaux, mise en scène d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen, 2018 »
Heure : 15h>15h45
Public : +6ans
Descriptif : Plongez dans un univers onirique où la faune prend la parole ! Découvrez la mise en scène virtuose d’Albin de la Simone et Valérie Mréjen (2018) par le Théâtre National de Bretagne. Une rencontre insolite entre musique, texte et jeu d’acteur pour tous les curieux de 6 ans et plus. 
Modalité : Entrée libre

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.direction@labouheyre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05-58-07-16-54 »}]
Plongez dans un univers onirique où la faune prend la parole ! Une rencontre insolite entre musique, texte et jeu d’acteur pour tous les curieux de 6 ans et plus. Entrée libre Micro-Folie Théâtre

Carnaval des animaux 2 – © Théâtre de Cornouaille, Simon Gosselin

À voir aussi à Labouheyre (Landes)