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Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour Le Pixel Orthez

Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour Le Pixel Orthez

Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour Le Pixel Orthez jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Pixel

Adresse : 20 avenue de la Moutète

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Orthez

Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :
2026-05-28

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Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38  lepixelcinema@gmail.com

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English : Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour

L’événement Diffusion Spectacle Paul Mirabel Par Amour Orthez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Béarn

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