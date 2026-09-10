Dijon Métropole : 50 ans d’histoire commune !, Dijon Métropole – Caserne Heudelet, Dijon

Informations pratiques

Dijon Métropole : 50 ans d’histoire commune ! Samedi 19 septembre, 09h00 Dijon Métropole – Caserne Heudelet Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition 50 ans d’histoire commune, du District d’hier à la Métropole d’aujourd’hui.

L’occasion d’en apprendre davantage sur l’action de ceux qui oeuvrent chaque jour au service d’une dynamique intercommunale qui fête cette année ses 50 ans.

Espace de jeux dédié aux enfants, en accès libre, dans l’exposition.

Le District de l’agglomération dijonnaise voit le jour en 1976, sous l’impulsion de cinq communes : Dijon, Ahuy, Chenôve, Plombières-lès-Dijon et Saint-Apollinaire. Il devient communauté d’agglomération en 2000 sous les termes « Comadi » puis « Grand Dijon », intégrant peu à peu de nouvelles communes tandis que grandissent ses capacités d’action. Cet élan de coopération intercommunale franchit un nouveau cap avec l’accession au statut de communauté urbaine en 2015, puis de métropole en 2017 permettant de faire rayonner un territoire fort de 23 communes et 265 000 habitants.

Outre l’emménagement des services de Dijon métropole dès 2005, la réhabilitation du site Heudelet a aussi permis d’installer des ateliers d’artistes en 2017 -la Halle 38- dans un des anciens manèges du 26e régiment de dragons de cavalerie, mais plus encore de faire éclore un éco-quartier sans voiture au sein duquel une quinzaine de cabinets d’architecture ont pu exprimer leur sensibilité en terme d’écologie urbaine.

Cette matinée de visite se connecte à deux sites voisins qui ont achevé la réhabilitation de l’ancienne caserne :

À 9h30 et 11h00 : Visite guidée de l’écoquartier Heudelet par les habitants «greeters» de l’association Ecovivre à Heudelet.

Visite libre de la Halle 38 : les ateliers d’artistes plasticiens de la Halle 38 vous ouvrent leurs portes.

Dijon Métropole – Caserne Heudelet 40 avenue du Drapeau 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380503535 https://www.dijon-metropole.fr [{« link »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/391796/evenement/20024851/visite-de-la-halle-38#/events/20024851 »}] Siège de Dijon métropole depuis 2005 suite à une réhabilitation

exemplaire confiée aux architectes Yvan Luline et Denis Furlan,

Heudelet est une ancienne caserne occupée par l’armée

de 1879 à 1996. Le site reste notamment dans les mémoires pour

le déploiement des activités, entre 1884 et 1923, du régiment

de cavalerie du 26e Dragons.

Visite libre de l’exposition 50 ans d’histoire commune, du District d’hier à la Métropole d’aujourd’hui.

© Emma Benyamine – Ville de Dijon