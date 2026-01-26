Dimanche 2 août Foreztival Plein air Trelins

Dimanche 2 août Foreztival

Plein air Le Mortier Trelins Loire

Tarif : 115.88 – 115.88 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:00:00

fin : 2026-08-02 03:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Pour ce dernier jour du Foreztival, vous retrouverez Bigflo & Oli, Luiza, Trinix et plus de 10 artistes à venir

Plein air Le Mortier Trelins 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@foreztival.com

English : Dimanche 2 août Foreztival

On the last day of Foreztival, you’ll find Bigflo & Oli, Luiza, Trinix and more than 10 upcoming artists

