Dimanche animé Retour vers l’âge du Bronze Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours

Informations pratiques

Nemours

Dimanche animé Retour vers l’âge du Bronze

Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

tarif droit d’entrée ( + animation 4 euros)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27 12:15:00

Date(s) :

2026-09-27

Après une courte visite du musée , les participants seront invités à imaginer les motifs destinés à orner leur propre bracelet de l’âge du Bronze.

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Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr

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English :

After a brief tour of the museum, participants will be invited to come up with designs to decorate their own Bronze Age bracelet.

L’événement Dimanche animé Retour vers l’âge du Bronze Nemours a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Nemours