Dimanche animé Retour vers l’âge du Bronze Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France Nemours
dimanche 27 septembre 2026 · Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France · Nemours
Informations pratiques
Nemours
Dimanche animé Retour vers l’âge du Bronze
Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours Seine-et-Marne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
tarif droit d’entrée ( + animation 4 euros)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 12:15:00
Date(s) :
2026-09-27
Après une courte visite du musée , les participants seront invités à imaginer les motifs destinés à orner leur propre bracelet de l’âge du Bronze.
.
Musée départemental de Préhistoire d’Ile-de-France 48 avenue Etienne Dailly Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 54 80 prehistoire@departement77.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a brief tour of the museum, participants will be invited to come up with designs to decorate their own Bronze Age bracelet.
L’événement Dimanche animé Retour vers l’âge du Bronze Nemours a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Nemours
À voir aussi à Nemours (Seine-et-Marne)
- Exposition photos à l’église Saint Jean Baptiste de Nemours place de la République Nemours 19 septembre 2026
- Découverte d’un atelier de reliure traditionnel, Atelier Livrasphère, Nemours 19 septembre 2026
- Visite guidée Nemours insolite, Office de Tourisme du Pays de Nemours, Nemours 19 septembre 2026
- Visite libre des cachots du XVIIe siècle du Château de Nemours, Château-Musée de Nemours, Nemours 19 septembre 2026
- Visite libre du parcours permanent du Château-Musée, Château-Musée de Nemours, Nemours 19 septembre 2026