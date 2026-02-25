Dimanche au musée Musée de préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly

Dimanche au musée

Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Des questions sur les collections ? Tous les premiers dimanches du mois, les médiateurs sont présents pour vous accompagner dans votre visite !

Sans réservation. .

Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

