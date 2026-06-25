Dimanche au salon VILLEQUIER Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Dimanche au salon

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12 16:45:00

Date(s) :

2026-07-12

Victor Hugo et Alexandre Dumas Dans le cadre de la saison culturelle 2026, le public est invité à rencontrer une partie de l’entourage de Victor Hugo à l’occasion de différents rendez-vous et plus spécifiquement à travers ses amitiés et amours littéraires.

Le second Dimanche au salon, rendu possible grâce à l’engagement continu et très apprécié du groupe de lectrices des Amis des Musées de la Métropole et du Département, reviendra sur l’amitié de Victor Hugo avec un autre géant du siècle, Alexandre Dumas. Les passages tumultueux d’une relation entre deux esprits forts ne les empêchèrent pas, à des croisements essentiels de leurs vies respectives, de vibrer comme deux luths dont la voix se répond (Victor Hugo, les Contemplations, II, 5, XV).

Rendez-vous organisé en partenariat avec les Amis des Musées de la Métropole et du Département. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 museevictorhugo@seinemaritime.fr

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English : Dimanche au salon

L’événement Dimanche au salon Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-25 par Seine-Maritime Attractivité