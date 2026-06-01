Dimanche de Caractère à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin
Dimanche de Caractère à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin dimanche 14 juin 2026.
Chaumont-en-Vexin
Dimanche de Caractère à Chaumont-en-Vexin
Chaumont-en-Vexin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
À Chaumont-en-Vexin, la pierre dévale la colline tandis que l’eau la gravit ! Partez en quête des lavoirs, fontaines
et puits dans une déambulation théâtralisée via la sente des écoliers, le nouveau pont du canal de Marquemont, le lavoir de l’impasse du Rousselet. Pour terminer, dégustation de frênette, jus de fraise et de terrines au Bailliage.
14h dans la cour de la Mairie
Réservation conseillée au 03 44 49 00 46 (Mairie)
À Chaumont-en-Vexin, la pierre dévale la colline tandis que l’eau la gravit ! Partez en quête des lavoirs, fontaines
et puits dans une déambulation théâtralisée via la sente des écoliers, le nouveau pont du canal de Marquemont, le lavoir de l’impasse du Rousselet. Pour terminer, dégustation de frênette, jus de fraise et de terrines au Bailliage.
14h dans la cour de la Mairie
Réservation conseillée au 03 44 49 00 46 (Mairie) .
Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 00 46
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English :
In Chaumont-en-Vexin, stone rolls down the hill while water climbs up! Set off in search of wash-houses, fountains
and wells in a theatrical stroll along the sente des écoliers, the new Marquemont canal bridge and the impasse du Rousselet washhouse. The tour ends with a tasting of frênette, strawberry juice and terrines at Le Bailliage.
2pm in the Town Hall courtyard
Reservations recommended on 03 44 49 00 46 (Mairie)
L’événement Dimanche de Caractère à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre