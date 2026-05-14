Fête de la Musique et Marché divers et exotiques 2026 Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

Fête de la Musique et Marché divers et exotiques 2026

Place de la foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 23:50:00

Date(s) :

2026-06-20

Consommation sur place ou ventes à emporter.

Bokit, Boudin Créole, Colombo, Poulet grillé, Accras, Ti punch, Sorbet, Glace Coco, Rhum, Punch Coco, liqueur des Antilles, Pâtisserie Antillaise artisanale etc.

La partie artisanale

Bijoux créole, savons, tissus Madrastraditionnel, Bougies.

Ouverture du Village exotique à partir de 10h00 et Fermeture à 23h45

Chateaux gonflables gratuit pour les enfants.

Animations DJ Jules

À 14h30 parade dans les rues de Chaumont avec le groupe BKB. Vers 18h00 concert du groupe Charade Breeze bend univers de Pink Floyd.

Vers 20h30 groupe de Kompa et Zouk Kowus Fin vers Minuit

Consommation sur place ou ventes à emporter.

Bokit, Boudin Créole, Colombo, Poulet grillé, Accras, Ti punch, Sorbet, Glace Coco, Rhum, Punch Coco, liqueur des Antilles, Pâtisserie Antillaise artisanale etc.

La partie artisanale

Bijoux créole, savons, tissus Madrastraditionnel, Bougies.

Ouverture du Village exotique à partir de 10h00 et Fermeture à 23h45

Chateaux gonflables gratuit pour les enfants.

Animations DJ Jules

À 14h30 parade dans les rues de Chaumont avec le groupe BKB. Vers 18h00 concert du groupe Charade Breeze bend univers de Pink Floyd.

Vers 20h30 groupe de Kompa et Zouk Kowus Fin vers Minuit .

Place de la foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04 officedelaculture@gmail.com

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English :

On-site consumption or takeaway sales.

Bokit, Boudin Créole, Colombo, Grilled chicken, Accras, Ti punch, Sorbet, Glace Coco, Rhum, Punch Coco, Antilles liqueur, Patisserie Antillaise artisanale etc.

The craft section:

Creole jewelry, soaps, Madrastraditional fabrics, candles.

The Exotic Village opens at 10:00 a.m. and closes at 11:45 p.m

Free bouncy castles for children.

DJ Jules entertainment:

At 2:30pm parade through the streets of Chaumont with the group BKB. Around 6:00 p.m. concert by the Charade group Breeze bend, from the world of Pink Floyd.

Around 8:30pm Kompa and Zouk band Kowus Ends around midnight

L’événement Fête de la Musique et Marché divers et exotiques 2026 Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre