Chaumont-en-Vexin

Improvisations à l’orgue sur des poèmes mariaux

Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Sous les voûtes de la belle église Saint Jean-Baptiste de Chaumont-en-Vexin, vous pourrez entendre les improvisations à l’orgue de Vincent Rigot, organiste parisien titulaire de l’orgue de Saint-Eugène-Sainte-Cécile en dialogue avec des poèmes mariaux récités par Alcina de Beler et Constance Gouël.

C’est une forme de concert inédite pour apprécier toutes les qualités de cette orgue et la beauté de la littérature française quand elle dépeint les beautés de sa sainte patronne, Notre-Dame.

Sous les voûtes de la belle église Saint Jean-Baptiste de Chaumont-en-Vexin, vous pourrez entendre les improvisations à l’orgue de Vincent Rigot, organiste parisien titulaire de l’orgue de Saint-Eugène-Sainte-Cécile en dialogue avec des poèmes mariaux récités par Alcina de Beler et Constance Gouël.

C’est une forme de concert inédite pour apprécier toutes les qualités de cette orgue et la beauté de la littérature française quand elle dépeint les beautés de sa sainte patronne, Notre-Dame. .

Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France contact.assoec@gmail.com

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English :

Under the vaults of Chaumont-en-Vexin’s beautiful Saint Jean-Baptiste church, you’ll hear organ improvisations by Vincent Rigot, Parisian organist and titular organist of Saint-Eugène-Sainte-Cécile, in dialogue with Marian poems recited by Alcina de Beler and Constance Gouël.

It’s an original form of concert to appreciate all the qualities of this organ and the beauty of French literature when it depicts the beauties of its patron saint, Notre-Dame.

L’événement Improvisations à l’orgue sur des poèmes mariaux Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre