Chaumont-en-Vexin

Salon Nature du Vexin en Pays de Nacre

rue de la Foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, associations et producteurs locaux éco-responsables s’exposent à Chaumont-en-Vexin, Petite Cité de Caractère à sillonner. Des ateliers, des expos, des dégustations sont au programme de ces deux jours consacrées au bien-vivre rural.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, associations et producteurs locaux éco-responsables s’exposent à Chaumont-en-Vexin, Petite Cité de Caractère à sillonner. Des ateliers, des expos, des dégustations sont au programme de ces deux jours consacrées au bien-vivre rural. .

rue de la Foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 51 97 84 26 lcdc60240@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Nature, eco-responsible associations and local producers are on show at Chaumont-en-Vexin, a Petite Cité de Caractère to explore. Workshops, exhibitions and tastings are on the program for these two days dedicated to rural living.

L’événement Salon Nature du Vexin en Pays de Nacre Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre