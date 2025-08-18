Hit hip hop classic parade Chaumont-en-Vexin

Hit hip hop classic parade

Place de la foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

David Rolland Chorégraphies

C’est une boum, c’est un bal, c’est un hit-parade pour petits et grands. Une grande fête où l’on danse, casque sur les oreilles, guidé par 2 danseurs, sur des tubes de la musique classique, opératique, pop, rap ou disco ! Une playlist composée de Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz etc.

Partenariat Théâtre du Beauvaisis Itinérance en Pays de l’Oise

Place de la foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

David Rolland Choreography

It’s a party, it’s a ball, it’s a hit parade for young and old. A big party where you dance, headphones on, guided by 2 dancers, to classical, operatic, pop, rap or disco hits! A playlist featuring Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz and more.

Théâtre du Beauvaisis partnership ? Itinérance en Pays de l?Oise

German :

David Rolland Choreographien

Es ist eine Boum, es ist ein Ball, es ist eine Hitparade für Groß und Klein. Eine große Party, bei der man mit Kopfhörern auf den Ohren und unter Anleitung von zwei Tänzern zu Hits aus Klassik, Oper, Pop, Rap oder Disco tanzt! Eine Playlist mit Liedern von Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz etc.

Partnerschaft mit dem Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise (Wanderung durch das Land der Oise)

Italiano :

David Rolland Coreografia

È una festa, un ballo, una hit parade per grandi e piccini. Una grande festa in cui si balla, con le cuffie in testa, guidati da 2 ballerini, su successi di musica classica, opera, pop, rap o disco! La playlist comprende Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz e altri ancora.

Partnership del Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise

Espanol :

David Rolland Coreografía

Es una fiesta, es un baile, es un desfile de éxitos para jóvenes y mayores. Una gran fiesta en la que se baila, con los auriculares puestos y guiado por 2 bailarines, al ritmo de éxitos de la música clásica, la ópera, el pop, el rap o la música disco La lista de reproducción incluye Bach, Bizet, Claude François, Village People, Fairuz y mucho más.

Asociación Théâtre du Beauvaisis ? Itinerancia en el País de Oise

