Chaumont-en-Vexin

Salon du livre 2026

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

29ème Salon du livre qui se déroulera au Bailliage de Chaumont en Vexin.

Il y aura plus de 45 auteurs Roman, livre jeunesse, BD, Poésie, Terroir, Policier, etc.

Chaque enfant qui a reçu un livre à l’école, pourra se faire dédicacer son livre par son auteur. Loisirs créatifs pour les enfants. Conférence.

Venez nombreux, nous vous y attendons.

29ème Salon du livre qui se déroulera au Bailliage de Chaumont en Vexin.

Il y aura plus de 45 auteurs Roman, livre jeunesse, BD, Poésie, Terroir, Policier, etc.

Chaque enfant qui a reçu un livre à l’école, pourra se faire dédicacer son livre par son auteur. Loisirs créatifs pour les enfants. Conférence.

Venez nombreux, nous vous y attendons. .

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04 officedelaculture@gmail.com

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English :

29th Salon du livre to be held at the Bailliage de Chaumont en Vexin.

There will be over 45 authors: novels, children’s books, comics, poetry, local produce, thrillers, etc.

Every child who has received a book at school will be able to have his or her book autographed by the author. Creative crafts for children. Conference.

We look forward to seeing you there.

L’événement Salon du livre 2026 Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre