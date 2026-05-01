Chaumont-en-Vexin

Salon Nature du Vexin en Pays de Nacre

rue de la Foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la Nature, exposants, ateliers, balades naturalistes animeront cet événement national. Les Oiseaux à 9h, Sortie libellules à 15h.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, exposants, ateliers, balades naturalistes animeront cet événement national. Les Oiseaux à 9h, Sortie libellules à 15h. .

rue de la Foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 31 63 06 00 lcdc60240@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Nature, exhibitors, workshops and nature walks will enliven this national event. Birds at 9 am, Dragonflies at 3 pm.

L’événement Salon Nature du Vexin en Pays de Nacre Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre