Chaumont-en-Vexin

Exposition sculpture Dieudonné Fokou

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Exposition sculpture Dieudonné Fokou artiste plasticien qui transforme les matériaux de récupération en œuvre d’art.

Artiste Camerounais, son travail s’inscrit dans une démarche artistique respecteuse de l’environnement. Vous êtes invité à venir découvrir le travail de Dieudonné Fokou.

Exposition sculpture Dieudonné Fokou artiste plasticien qui transforme les matériaux de récupération en œuvre d’art.

Artiste Camerounais, son travail s’inscrit dans une démarche artistique respecteuse de l’environnement. Vous êtes invité à venir découvrir le travail de Dieudonné Fokou. .

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04 officedelaculture@gmail.com

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English :

Sculpture exhibition Dieudonné Fokou is a visual artist who transforms recycled materials into works of art.

A Cameroonian artist, his work is part of an artistic approach that respects the environment. Come and discover Dieudonné Fokou’s work.

L’événement Exposition sculpture Dieudonné Fokou Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre