Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition sculpture Dieudonné Fokou Chaumont-en-Vexin

Exposition sculpture Dieudonné Fokou Chaumont-en-Vexin

Exposition sculpture Dieudonné Fokou Chaumont-en-Vexin samedi 6 juin 2026.

Adresse : Le Baillage- Salles d'expositions

Ville : 60240 Chaumont-en-Vexin

Département : Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Chaumont-en-Vexin

Exposition sculpture Dieudonné Fokou

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Exposition sculpture Dieudonné Fokou artiste plasticien qui transforme les matériaux de récupération en œuvre d’art.
Artiste Camerounais, son travail s’inscrit dans une démarche artistique respecteuse de l’environnement. Vous êtes invité à venir découvrir le travail de Dieudonné Fokou.
Exposition sculpture Dieudonné Fokou artiste plasticien qui transforme les matériaux de récupération en œuvre d’art.
Artiste Camerounais, son travail s’inscrit dans une démarche artistique respecteuse de l’environnement. Vous êtes invité à venir découvrir le travail de Dieudonné Fokou.   .

Le Baillage- Salles d’expositions Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 58 04  officedelaculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sculpture exhibition Dieudonné Fokou is a visual artist who transforms recycled materials into works of art.
A Cameroonian artist, his work is part of an artistic approach that respects the environment. Come and discover Dieudonné Fokou’s work.

L’événement Exposition sculpture Dieudonné Fokou Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

À voir aussi à Chaumont-en-Vexin (Oise)