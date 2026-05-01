Mai à Vélo Balade vélo Chaumont-en-Vexin
Mai à Vélo Balade vélo Chaumont-en-Vexin samedi 23 mai 2026.
Chaumont-en-Vexin
Mai à Vélo Balade vélo
6 rue Bertinot Juel Chaumont-en-Vexin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de Mai à vélo 2026, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous propose une balade à vélo d’environ 26 kilomètres (aller/retour compris) jusqu’au j’ARTdins de Montagny-en-Vexin, le samedi 23 mai 2026.
Le départ se fera à 10h de la CCVT à Chaumont-en-Vexin
Pique-nique offert par la CCVT aux participants
Gratuit et tout public
Au programme
10h Départ de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
12h Arrivée à Montagny-en-Vexin
Pique-nique offert par la CCVT
Balade aux jARTdins
15h30 Départ de Montagny-en-Vexin
Inscriptions & informations
criverain@vexinthelle.com ou au 03 79 45 97 60
Dans le cadre de Mai à vélo 2026, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous propose une balade à vélo d’environ 26 kilomètres (aller/retour compris) jusqu’au j’ARTdins de Montagny-en-Vexin, le samedi 23 mai 2026.
Le départ se fera à 10h de la CCVT à Chaumont-en-Vexin
Pique-nique offert par la CCVT aux participants
Gratuit et tout public
Au programme
10h Départ de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle
12h Arrivée à Montagny-en-Vexin
Pique-nique offert par la CCVT
Balade aux jARTdins
15h30 Départ de Montagny-en-Vexin
Inscriptions & informations
criverain@vexinthelle.com ou au 03 79 45 97 60 .
6 rue Bertinot Juel Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 17 30 11 61
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English :
As part of Mai à vélo 2026, the Communauté de Communes du Vexin-Thelle is offering a 26-kilometer bike ride (round trip included) to j’ARTdins in Montagny-en-Vexin, on Saturday, May 23, 2026.
Departure at 10 a.m. from the CCVT in Chaumont-en-Vexin
Picnic offered by CCVT to participants
Free and open to all
Program:
10am: Departure from Communauté de Communes du Vexin-Thelle
12pm: Arrival at Montagny-en-Vexin
Picnic offered by the CCVT
JARTdins walk
3:30pm: Departure from Montagny-en-Vexin
Registration & information
criverain@vexinthelle.com or 03 79 45 97 60
L’événement Mai à Vélo Balade vélo Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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