Mai à Vélo Balade vélo Chaumont-en-Vexin

Chaumont-en-Vexin

Mai à Vélo Balade vélo

6 rue Bertinot Juel Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de Mai à vélo 2026, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous propose une balade à vélo d’environ 26 kilomètres (aller/retour compris) jusqu’au j’ARTdins de Montagny-en-Vexin, le samedi 23 mai 2026.

Le départ se fera à 10h de la CCVT à Chaumont-en-Vexin

Pique-nique offert par la CCVT aux participants

Gratuit et tout public

Au programme

10h Départ de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

12h Arrivée à Montagny-en-Vexin

Pique-nique offert par la CCVT

Balade aux jARTdins

15h30 Départ de Montagny-en-Vexin

Inscriptions & informations

criverain@vexinthelle.com ou au 03 79 45 97 60

Dans le cadre de Mai à vélo 2026, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle vous propose une balade à vélo d’environ 26 kilomètres (aller/retour compris) jusqu’au j’ARTdins de Montagny-en-Vexin, le samedi 23 mai 2026.

Le départ se fera à 10h de la CCVT à Chaumont-en-Vexin

Pique-nique offert par la CCVT aux participants

Gratuit et tout public

Au programme

10h Départ de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle

12h Arrivée à Montagny-en-Vexin

Pique-nique offert par la CCVT

Balade aux jARTdins

15h30 Départ de Montagny-en-Vexin

Inscriptions & informations

criverain@vexinthelle.com ou au 03 79 45 97 60 .

6 rue Bertinot Juel Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 17 30 11 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Mai à vélo 2026, the Communauté de Communes du Vexin-Thelle is offering a 26-kilometer bike ride (round trip included) to j’ARTdins in Montagny-en-Vexin, on Saturday, May 23, 2026.

Departure at 10 a.m. from the CCVT in Chaumont-en-Vexin

Picnic offered by CCVT to participants

Free and open to all

Program:

10am: Departure from Communauté de Communes du Vexin-Thelle

12pm: Arrival at Montagny-en-Vexin

Picnic offered by the CCVT

JARTdins walk

3:30pm: Departure from Montagny-en-Vexin

Registration & information

criverain@vexinthelle.com or 03 79 45 97 60

L’événement Mai à Vélo Balade vélo Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre