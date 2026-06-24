DIMANCHE DE CARACTERE CHATEAUVILLAIN SOUS L’EMPIRE Châteauvillain

Châteauvillain

DIMANCHE DE CARACTERE CHATEAUVILLAIN SOUS L’EMPIRE

Tour de l’Auditoire Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Remontez le temps à Châteauvillain et découvrez la cité sous l’Empire, le 5 juillet 2026. Nichée au cœur du Parc national de forêts, cette cité de caractère dévoile une facette méconnue de son histoire, loin des images médiévales. Entre nature préservée et patrimoine bâti, vous explorez une période marquée par l’influence de Napoléon et de son neveu.

Au fil de cette visite guidée, vous parcourez les ruelles de Châteauvillain et découvrez plusieurs bâtiments emblématiques, témoins de l’évolution de la ville aux 19e et début 20e siècles. Vous observez l’architecture, comprenez les transformations urbaines et découvrez le rôle qu’a joué cette époque dans le développement local. Les commentaires du guide, ponctués d’anecdotes, donnent vie à ces lieux et facilitent la compréhension de cette période souvent méconnue.

Accessible à tous, cette déambulation s’inscrit dans l’esprit des Dimanches de Caractère®, privilégiant une découverte intimiste et qualitative. Le parcours, de quelques kilomètres, se déroule à un rythme agréable et favorise les échanges. La visite se prolonge dans une ambiance conviviale près du four à pain, avec une dégustation de mets accompagnés d’hypocras, pour une immersion complète entre histoire et gastronomie.

Laissez-vous surprendre par cette approche originale de Châteauvillain et réservez votre place pour une visite enrichissante entre patrimoine, nature et plaisirs gourmands.

RV 15h à la tour de l’Auditoire

Gratuit. Réservation conseillée au 03 25 35 13 65 à l’Office de tourisme du mercredi au dimanche où en mairie au 03 25 32 93 03 .

Tour de l’Auditoire Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 13 65

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English :

L’événement DIMANCHE DE CARACTERE CHATEAUVILLAIN SOUS L’EMPIRE Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne