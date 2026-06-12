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Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain

Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain

Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain mardi 7 juillet 2026.

Adresse : église de Créancey

Ville : 52120 Châteauvillain

Département : Haute-Marne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Châteauvillain

Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey

église de Créancey Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Tout public
Sans réservation.   .

église de Créancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53  animationdes3forets@gmail.com

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English :

L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts

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