Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain
Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain mardi 7 juillet 2026.
Châteauvillain
Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey
église de Créancey Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Tout public
Sans réservation. .
église de Créancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
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English :
L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts
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