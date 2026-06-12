Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain mardi 7 juillet 2026.

Châteauvillain

Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey

église de Créancey Châteauvillain Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Tout public

Sans réservation. .

église de Créancey Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com

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English :

L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Créancey Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts