Un jour, une église, un village visite de l’église de Essey-les-Ponts et du lavoir Châteauvillain
Un jour, une église, un village visite de l’église de Essey-les-Ponts et du lavoir Châteauvillain dimanche 19 juillet 2026.
Châteauvillain
Un jour, une église, un village visite de l’église de Essey-les-Ponts et du lavoir
Eglise Châteauvillain Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !
Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.
Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.
Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.
C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .
Eglise Châteauvillain 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Essey-les-Ponts et du lavoir Châteauvillain a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts
À voir aussi à Châteauvillain (Haute-Marne)
- Fête de la musique de Châteauvillain Châteauvillain 20 juin 2026
- Visite thématique Simone de Beauvoir et colombier Châteauvillain 20 juin 2026
- Francis MBELLA, le contemporain de LASCAUX, Le Moulin de Coupray, Châteauvillain 26 juin 2026
- 17e salon des véhicules anciens et bourse aux pièces Châteauvillain 27 juin 2026
- Visite apéro à Châteauvillain Châteauvillain 11 juillet 2026