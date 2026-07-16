Dimanche de gratuité, Musée des Augustins, Toulouse
dimanche 2 août 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Dimanche de gratuité Dimanche 2 août, 10h00 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00
11h-17h : Atelier artistique en accès libre
11h : Visite en famille –Réservation
14h30 : Visite guidée – Un couvent devenu musée, architecture & chefs-d’œuvre –Réservation
Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures ainsi que l’histoire de ce couvent devenu musée.
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« link »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229554759797 »}, {« link »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229521327800 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
La programmation du 1er dimanche du mois
B. Delorme
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