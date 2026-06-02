Dimanche en famille à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre
Dimanche en famille à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre dimanche 2 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Dimanche en famille
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:45:00
fin : 2026-08-02 14:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Chanteurs ou groupe de musique, menu spécial et deux services (11h45 et 14h15) pour un dimanche en famille au sommet. Réservation par téléphone.
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à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44
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English :
Singers or band, special menu and two courses (11:45 a.m. and 2:15 p.m.) for a top family Sunday. Reservations by phone.
L’événement Dimanche en famille Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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