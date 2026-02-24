Dimanche en famille chemin de la Vieille Forme Rochefort
Dimanche en famille chemin de la Vieille Forme Rochefort dimanche 8 mars 2026.
Dimanche en famille
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08 2026-04-26 2026-05-17 2026-06-14
Les dimanches en famille au Clos c’est des jeux, de la créativité, de la musique, de l’éveil, beaucoup de partage et de plaisir ! (de 6 mois à 12 ans).
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
English : Sunday with the family
Family Sundays at Le Clos are all about games, creativity, music, learning, sharing and fun! (ages 6 months to 12 years).
